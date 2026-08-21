De couvent à maison Saint-Michel : les métamorphoses d’un lieu patrimonial, Maison Saint-Michel, Issenheim

Informations pratiques

De couvent à maison Saint-Michel : les métamorphoses d’un lieu patrimonial 19 et 20 septembre Maison Saint-Michel Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez exceptionnellement l’ancien couvent des Antonins, aujourd’hui Maison Saint-Michel. Une visite pour explorer l’évolution d’un lieu qui a su traverser les siècles en se réinventant. Visites guidées à 14h et à 16h.

Gratuit. Rendez-vous au chalet d’accueil de la maison Saint-Michel.

Inscription conseillée (jauge limitée) : maison-st-michel@providence-ribeauville.net

Maison Saint-Michel 51 Rue de Guebwiller, 68500 Issenheim, France Issenheim 68500 Haut-Rhin Grand Est 0389622424 https://www.maison-accueil-saint-michel.com [{« link »: « mailto:maison-st-michel@providence-ribeauville.net »}] Seul vestige de l’ancienne préceptorerie des Antonins, ce bâtiment du XVe siècle, remanié au XVIIIe, témoigne d’un riche passé. Les Antonins s’installent à Issenheim à la fin du XIIIe siècle ; le premier précepteur cité, Humbertus de Brina, apparaît en 1298. La préceptorerie connaît un essor au XVe siècle sous Jean d’Orlier, puis Guido Guersi, qui reconstruisent l’église et commandent des œuvres majeures, dont le célèbre retable de Grünewald. La porterie conservée date probablement de la fin du XVe siècle. Les bâtiments conventuels, partiellement conservés, sont reconstruits fin XVIIe siècle. L’aile est est rebâtie en 1893. L’église, détruite en 1831, est reconstruite en 1854 pour les jésuites, selon les plans du père Tournesac. Des fouilles menées dès 1987 ont révélé les soubassements du chœur gothique du XVe siècle.

En 1999, le Bâtiment St Michel fut rénové pour un meilleur accueil des groupes. Et, comme au Moyen Age, les pèlerins de Compostelle d’aujourd’hui y trouvent accueil, repos, et nourriture.

Découvrez exceptionnellement l’ancien couvent des Antonins, aujourd’hui Maison Saint-Michel. Une visite pour explorer l’évolution d’un lieu qui a su traverser les siècles en se réinventant. Visites à…

©Maison Saint Michel