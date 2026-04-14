De Ferme en Ferme, Alès Agglomération, Alès

De Ferme en Ferme 25 et 26 avril Alès Agglomération Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

7 fermes situées sur Alès Agglomération ouvriront leurs portes et proposeront diverses animations à destination des petits comme des grands.

Entre autres, la ferme spiruline Arc-En-Ciel à Saint-Christol-lez-Alès organisera un atelier pour apprendre à cuisiner sain, local et à petit budget samedi 25 avril à 11h et 15h (résa. par SMS 07 67 79 65 94 avant le 23 avril).

Ce week-end sera aussi l’occasion de visiter le Domaine de Cassagnas à Saint-Julien-de-Cassagnas (viticulture bio), Les Terres d’Arcadie à St-Etienne-de-l’Olm (plantes aromatiques bio), Sietjou à Ners (viticulture, oléiculture et apiculture bio), ainsi que trois nouvelles fermes : la Pépinière des Aubrac à St-Jean-du-Gard (plants d’arbres fruitiers et vaches aubrac), le Mas Lander à BAgard (viticulture bio), et le maraîcher Jean-Michel Galiffet à Mialet.

Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.defermeenferme.com/circuit-133-pays-alesien-vallee-des-gardons »}]

Le Gard de Ferme en Ferme fait son retour cette année autour du thème de l’alimentation. Le grand public est invité à découvrir les productions agricoles du territoire.