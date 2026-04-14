De Ferme en Ferme, Alès Agglomération, Alès
De Ferme en Ferme, Alès Agglomération, Alès samedi 25 avril 2026.
De Ferme en Ferme 25 et 26 avril Alès Agglomération Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00
7 fermes situées sur Alès Agglomération ouvriront leurs portes et proposeront diverses animations à destination des petits comme des grands.
Entre autres, la ferme spiruline Arc-En-Ciel à Saint-Christol-lez-Alès organisera un atelier pour apprendre à cuisiner sain, local et à petit budget samedi 25 avril à 11h et 15h (résa. par SMS 07 67 79 65 94 avant le 23 avril).
Ce week-end sera aussi l’occasion de visiter le Domaine de Cassagnas à Saint-Julien-de-Cassagnas (viticulture bio), Les Terres d’Arcadie à St-Etienne-de-l’Olm (plantes aromatiques bio), Sietjou à Ners (viticulture, oléiculture et apiculture bio), ainsi que trois nouvelles fermes : la Pépinière des Aubrac à St-Jean-du-Gard (plants d’arbres fruitiers et vaches aubrac), le Mas Lander à BAgard (viticulture bio), et le maraîcher Jean-Michel Galiffet à Mialet.
Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.defermeenferme.com/circuit-133-pays-alesien-vallee-des-gardons »}]
Le Gard de Ferme en Ferme fait son retour cette année autour du thème de l’alimentation. Le grand public est invité à découvrir les productions agricoles du territoire.
À voir aussi à Alès (Gard)
- Balade botanique, Centre national de Pomologie, Alès 14 avril 2026
- CHARBON PELOUSSE PARADISE Ales 16 avril 2026
- Opéra à voir et à entendre, Le Capitole, Alès 16 avril 2026
- LES BONOBOS PELOUSSE PARADISE Ales 17 avril 2026
- Radio Grille Ouverte vide son dressing, Urban Parc, Alès 18 avril 2026