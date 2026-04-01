Henrichemont

De ferme en ferme au Jardin Planétaire

5 Chemin de la Somblure Henrichemont Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Découvrez Le Jardin planétaire à La Borne lors de De ferme en ferme, entre pépinière, greffe, agroforesterie et ateliers pour les enfants.

Dans le cadre de l’évènement De ferme en ferme, Le Jardin planétaire vous ouvre ses portes à La Borne. Cette pépinière de multiplication, dédiée aux vergers, jardins-forêts et projets d’agroforesterie, propose un temps de découverte autour de pratiques agricoles durables. Au programme ateliers de multiplication, démonstrations de greffe et ateliers pour les enfants. Une visite idéale pour les curieux de nature, de jardinage et de biodiversité, à partager en famille les 25 et 26 avril 2026. .

5 Chemin de la Somblure Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 61 69 60 45 contact@lejardinplanetaire.fr

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English :

Discover Le Jardin planétaire at La Borne during De ferme en ferme, with nursery, grafting, agroforestry and children’s workshops.

L’événement De ferme en ferme au Jardin Planétaire Henrichemont a été mis à jour le 2026-04-14 par OT BOURGES