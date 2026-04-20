Aspiran

DE FERME EN FERME LA PLAINE DE L’HERAULT A ASPIRAN, UN PAYSAGE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

L’estagnola Aspiran Hérault

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Une balade pour découvrir le passé du fleuve Hérault au voisinage d’Aspiran.

Une balade pour découvrir le passé du fleuve Hérault au voisinage d’Aspiran.

Les paysages qui nous entourent peuvent nous paraître immuables. Pourtant les récents évènements géologiques et climatiques du pourtour méditerranéen ont considérablement remodelé la plaine de l’Hérault. Venez parcourir quelques millions d’années de cette histoire et découvrir les traces des anciens paysages

Sur place vous pourrez découvrir

– Weedling’s Finest, une ferme tournée vers le vivant et l’agroécologie, qui cultive et valorise le chanvre, la plante aux mille vertus.

– Le Géoparc Terres d’Hérault, sur le stand présent toute la matinée devant la boutique de la ferme.

Parcours de 4,5 km.

Chaussures de marche/sport indispensables

Apportez votre repas, nous ferons un pique-nique avec une vue panoramique sur la plaine de l’Hérault avant de revenir vers la ferme

Proposé par avec Philippe Marza Géologue et guide touristique .

L’estagnola Aspiran 34800 Hérault Occitanie +33 6 85 50 54 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A walk to discover the past of the Hérault river near Aspiran.

L’événement DE FERME EN FERME LA PLAINE DE L’HERAULT A ASPIRAN, UN PAYSAGE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI Aspiran a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS