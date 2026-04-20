Aspiran

DE FERME EN FERME MAS NICOLAS LA CINQUIÈME SAISON

Lieu-dit L’Estagnola Aspiran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

La cinquième saison au Mas Nicolas c’est un espace agricole productif en polyculture (blés variétés anciennes et transformations (pâtes, biscuiterie), œufs, huile d’olive).

L’Hérault De Ferme en Ferme permet à toutes et tous de venir à la rencontre des producteurs du département.

La cinquième saison au Mas Nicolas c’est un espace agricole productif en polyculture (blés variétés anciennes et transformations (pâtes, biscuiterie), œufs, huile d’olive), un atelier de transformation, un lieu d’expérimentation, de formation et de rencontres autour de chantiers participatifs et de soirées culturelles. Venez déguster les produits de la ferme, et découvrir notre modèle en économie circulaire !

Départs des visites à 10h, 11h, 15h et 16h. .

Lieu-dit L’Estagnola Aspiran 34800 Hérault Occitanie +33 6 98 58 56 85 contact@lacinquiemesaison.org

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English : DE FERME EN FERME MAS NICOLAS LA CINQUIÈME SAISON

The fifth season at Mas Nicolas is a productive mixed farming area (old varieties of wheat and processing (pasta, cookies), eggs, olive oil).

L’événement DE FERME EN FERME MAS NICOLAS LA CINQUIÈME SAISON Aspiran a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS