De ferme en ferme Verger des possibles Saint-Vitte
De ferme en ferme Verger des possibles Saint-Vitte samedi 25 avril 2026.
Saint-Vitte
De ferme en ferme Verger des possibles
d4 Saint-Vitte Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Tout au long du week-end, visites et animations gratuites.
Le village en transition écologique vous accueille pour déambuler entre les fruitiers, les graminées et les petits-fruits. Avec sa conserverie et ses quelques moutons, ce verger pédagogique résulte de la volonté d’allier préservation de la biodiversité, éducation à l’environnement et circuit-court.
Samedi 14h 18h30 et le dimanche 10h 12h 14h 18h30 .
d4 Saint-Vitte 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 33 15 97 08 lagrandebassecour@gmail.com
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English :
All weekend long, free visits and events.
L’événement De ferme en ferme Verger des possibles Saint-Vitte a été mis à jour le 2026-04-09 par OT CHATEAUMEILLANT