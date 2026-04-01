Saint-Vitte

De ferme en ferme Verger des possibles

d4 Saint-Vitte Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Tout au long du week-end, visites et animations gratuites.

Le village en transition écologique vous accueille pour déambuler entre les fruitiers, les graminées et les petits-fruits. Avec sa conserverie et ses quelques moutons, ce verger pédagogique résulte de la volonté d’allier préservation de la biodiversité, éducation à l’environnement et circuit-court.

Samedi 14h 18h30 et le dimanche 10h 12h 14h 18h30 .

d4 Saint-Vitte 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 33 15 97 08 lagrandebassecour@gmail.com

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English :

All weekend long, free visits and events.

L’événement De ferme en ferme Verger des possibles Saint-Vitte a été mis à jour le 2026-04-09 par OT CHATEAUMEILLANT