De grandes histoires pour des p’tites oreilles, Médiathèque Frida Kahlo, Schiltigheim

Informations pratiques

De grandes histoires pour des p’tites oreilles Vendredi 2 octobre, 10h45 Médiathèque Frida Kahlo Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:45:00+02:00 – 2026-10-02T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T10:45:00+02:00 – 2026-10-02T11:00:00+02:00

Heure du conte pour les tout-petits (18 mois à 3 ans), en partenariat avec l’association Lire et faire lire.

Médiathèque Frida Kahlo 7 place de l’église 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0368985239 https://www.mediatheques.strasbourg.eu La Médiathèque Frida Kahlo est la quatrième médiathèque de l’Eurométropole de Strasbourg.

Les 2500 m² d’espaces intérieurs sont dédiés aux publics, auxquels il faut ajouter une terrasse végétalisée de 450 m², véritable îlot de fraîcheur qui contribue à une identité bien spécifique. Ces espaces se déploient sur 3 niveaux avec une grande salle commune et modulable qui peut fonctionner sans ouvrir toute la médiathèque.

Biblis en folie 2026

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