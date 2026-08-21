De grandes histoires pour des p’tites oreilles, Médiathèque Frida Kahlo, Schiltigheim
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Frida Kahlo · Schiltigheim
Informations pratiques
De grandes histoires pour des p’tites oreilles Vendredi 2 octobre, 10h45 Médiathèque Frida Kahlo Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:45:00+02:00 – 2026-10-02T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T10:45:00+02:00 – 2026-10-02T11:00:00+02:00
Heure du conte pour les tout-petits (18 mois à 3 ans), en partenariat avec l’association Lire et faire lire.
Médiathèque Frida Kahlo 7 place de l’église 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0368985239 https://www.mediatheques.strasbourg.eu La Médiathèque Frida Kahlo est la quatrième médiathèque de l’Eurométropole de Strasbourg.
Les 2500 m² d’espaces intérieurs sont dédiés aux publics, auxquels il faut ajouter une terrasse végétalisée de 450 m², véritable îlot de fraîcheur qui contribue à une identité bien spécifique. Ces espaces se déploient sur 3 niveaux avec une grande salle commune et modulable qui peut fonctionner sans ouvrir toute la médiathèque.
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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