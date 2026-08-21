De la collection Schoelcher aux voix actuelles : 40 ans d’acquisitions contemporaines, MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire, Pointe-à-Pitre

Informations pratiques

De la collection Schoelcher aux voix actuelles : 40 ans d’acquisitions contemporaines Vendredi 18 septembre, 18h00 MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T03:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T03:00:00+02:00

Rétrospective : Collection d’art contemporain du Musarth

Mise en lumière d’artistes caribéens dont les œuvres dialoguent avec le territoire :

Artistes natifs ancrés dans l’histoire et la culture insulaires.

Artistes résidents ayant choisi la Guadeloupe pour créer et enrichir la scène régionale

MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire 24 Rue Peynier, 97110 Pointe-à-Pitre, France Pointe-à-Pitre 97110 Centre-Ville Guadeloupe Guadeloupe 00590820804 https://www.cg971.fr/lieu/musarth Le Musée Départemental d‘Art et d’Histoire fut fondé en 1887 sur la proposition du célèbre humaniste qui souhaitait offrir aux Guadeloupéens une partie de sa collection personnelle d’œuvres d’art. Dans cette optique, dès 1883, il fit don d’une partie de sa collection au Conseil général de la Guadeloupe avec le souhait qu’un musée soit fondé sur l’île. Victor Schœlcher, qui avait été élu plusieurs fois député de la Guadeloupe et de la Martinique, avait en effet gardé toute sa vie un profond attachement et un intérêt sincère pour les Antilles.

Les œuvres arrivèrent dès 1885 et prirent place deux ans plus tard dans un bâtiment de style néoclassique construit spécifiquement à cet effet. Ainsi naquît le musée Schœlcher en hommage à celui qui fut à la fois un amateur d’art et un collectionneur, un voyageur et un humaniste, un abolitionniste et un fervent républicain. Fermé les samedi lundi, dimanche et jours fériés

Vernissage exposition parallèles et croisées

©DAC971