De la Comédie-Française, Cinéma François-Truffaut, Chilly-Mazarin
lundi 14 septembre 2026 · Cinéma François-Truffaut · Chilly-Mazarin
Informations pratiques
De la Comédie-Française Lundi 14 septembre, 14h00 Cinéma François-Truffaut Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T14:00:00+02:00 – 2026-09-14T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-14T14:00:00+02:00 – 2026-09-14T15:15:00+02:00
Cinéma François-Truffaut 19, rue François Mouthon, Chilly-Mazarin Chilly-Mazarin 91380 Essonne Ile-de-France http://www.cinetruffaut.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0628#showmovie?id=QM478 »}]
Ciné seniors – Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu : retards, coups de stress…
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