DE LA COMPOSITION

Sète Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

À partir de l’univers d’André Cervera, vous composerez en couleur, vous jonglerez avec les formes, vous donnerez à voir l’espace qui tire vers la géométrie. Réalisation dans les salles, puis peinture et collage à l’atelier.

Avec Catherine RobelinÀ partir de l’univers d’André Cervera, vous composerez en couleur, vous jonglerez avec les formes, vous donnerez à voir l’espace qui tire vers la géométrie.Réalisation dans les salles, puis peinture et collage à l’atelier.Publics adolescents et adultes .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 11 mediationpaulvalery@ville-sete.fr

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English :

Using André Cervera?s world as a starting point, you?ll compose in color, juggle shapes, and show the space that tends towards geometry. Creation in the rooms, followed by painting and collage in the studio.

L’événement DE LA COMPOSITION Sète a été mis à jour le 2026-03-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE