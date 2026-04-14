De la cueillette à l’assiette : cuisine durable et sauvage avec Nos Deux Mains, Maison écocitoyenne, Bordeaux
De la cueillette à l’assiette : cuisine durable et sauvage avec Nos Deux Mains, Maison écocitoyenne, Bordeaux mercredi 29 avril 2026.
De la cueillette à l’assiette : cuisine durable et sauvage avec Nos Deux Mains Mercredi 29 avril, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00
À partir de 16 ans, sur inscription.
Venez avec un carnet si vous souhaitez prendre des notes.
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]
Découvrez les vertus et les saveurs des plantes sauvages comestibles. Au menu : une balade dans la nature pour les récolter, suivie d’un temps collectif pour apprendre comment les cuisiner.
Crédits Nos 2 mains
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