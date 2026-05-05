De la faune aux arbres.. Venez arpenter Plainpalais ! / Le Collectif BiodiversCité, Autre lieu, Genève
De la faune aux arbres.. Venez arpenter Plainpalais ! / Le Collectif BiodiversCité, Autre lieu, Genève samedi 9 mai 2026.
De la faune aux arbres.. Venez arpenter Plainpalais ! / Le Collectif BiodiversCité Samedi 9 mai, 09h00 Autre lieu
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00
SAMEDI 9 MAI de 9H00 à 12h00
De la faune aux arbres, venez arpenter Plainpalais
À travers rues et îlots de verdure, partez à la rencontre de la faune du quartier, des espèces les plus visibles aux plus discrètes : leurs déplacements, leurs habitats, parfois liés aux arbres — les dendrohabitats. Une manière aussi de se questionner sur ces acteurs du paysage urbain et sur la façon dont ils s’adaptent et se développent en ville.
Au fil du parcours, la balade invite à porter un regard attentif sur les interactions entre faune et flore, ainsi que sur la végétation qui façonne le quartier.
Pour explorer des pistes et cheminer ensemble…
Ci-dessous quelques liens pour se renseigner sur les intervenants :
Gottlieb Dandliker, anciennement inspecteur de la faune Genevoise à l’OCAN
Robert Perroulaz, dendrologue, spécialiste des arbres
https://www.rts.ch/play/tv/passe-moi-les-jumelles/video/gottlieb-le-corbeau-et-le-renard?urn=urn:rts:video:11742199https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/entretien-avec-gottlieb-dandliker-inspecteur-cantonal-de-la-faune-geneve?urn=urn:rts:video:14949074
https://www.lemanbleu.ch/fr/Actualites/Geneve/L-inspecteur-de-la-faune-p…
https://www.dendrologiegeneve.ch/projets/unarbreunecommune
https://plante-et-cite.ch/conferences/
Samedi 9 Mai
De 9h00 à 12h00
RDV : Parc des Bastions / hauteur du Consulat général de France
✍️ Inscription conseillée (places limitées)
https://framaforms.org/cycle-biodiverscite-plainpalais-1664450451
Entrée libre
A prévoir : Chaussures confortables, vêtements adaptés la météo, bouteille d’eau et pic-nic
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/cycle-biodiverscite-plainpalais-1664450451 »}] [{« link »: « https://www.rts.ch/play/tv/passe-moi-les-jumelles/video/gottlieb-le-corbeau-et-le-renard?urn=urn:rts:video:11742199https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/entretien-avec-gottlieb-dandliker-inspecteur-cantonal-de-la-faune-geneve?urn=urn:rts:video:14949074 »}, {« link »: « https://www.lemanbleu.ch/fr/Actualites/Geneve/L-inspecteur-de-la-faune-p »}, {« link »: « https://www.dendrologiegeneve.ch/projets/unarbreunecommune »}, {« link »: « https://plante-et-cite.ch/conferences/ »}, {« link »: « https://framaforms.org/cycle-biodiverscite-plainpalais-1664450451 »}]
En compagnie de Gottlieb Dandliker et Robert Perroulaz, SAMEDI 9 MAI de 9H00 à 12h00, pour découvrir la nature à nos portes : au fil de de nos rues, de la faune aux arbres, jusqu’à l’Arve.
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