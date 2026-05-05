De La Fontaine à Booba, Théâtre de Poche Graslin, Nantes

De La Fontaine à Booba 19 – 28 novembre Théâtre de Poche Graslin Loire-Atlantique

plein tarif : 22€ Tarif réduit : 15€ tarif enfant : 11€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T19:00:00+01:00 – 2026-11-19T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-28T21:00:00+01:00 – 2026-11-28T22:30:00+01:00

Deux comédiens s’apprêtent à dire un florilège de fables mais la représentation dérape…

Le spectacle se transforme en joute verbale où chacun défend sa vision à travers les textes.

Est-ce que La Fontaine a du flow ? Peut-on rapper une fable ? Le Rap est-il une forme de poésie ? Est-ce que Booba vaut Baudelaire ?

Tour à tour, clash, battle, discussion sur le fond et la forme, une pièce inédite et surprenante !

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Théâtre de Poche Graslin 5 Rue Lekain, 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-33649-0.wb?REFID=o4MPAAAAAAAAAAAAtAA »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240473444 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@thatredepochegraslin.fr »}] [{« data »: {« author »: « Mica D », « cache_age »: 86400, « description »: « Auteur : Valentin Martinei, collaboration artistique Guillaume LoubliernInterpru00e8tes : en alternance : Michau00ebl Delacour, Guillaume Loublier, Vincent Renaudet », « type »: « video », « title »: « De La Fontaine u00e0 Booba – Teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/vHTXn-tGGKg/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=vHTXn-tGGKg », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCT_IF1CxgmPt_D2lRIRnLdQ », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Place au Slam en poésie ! Humour spectacle