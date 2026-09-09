De la magie dans l’air (pour adultes), Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

De la magie dans l’air (pour adultes) Jeudi 29 octobre, 17h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Sur réservation 10 € / 7 € tarif réduit / 5 € Carte jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T17:00:00+01:00 – 2026-10-29T18:30:00+01:00

Fin : 2026-10-29T17:00:00+01:00 – 2026-10-29T18:30:00+01:00

Un atelier pensé pour les adultes, dans le cadre de l’exposition « Tremblez tremblez ! Les sorcières sont parmi nous »

Confectionnez votre mobile inspiré des totems, amulettes et autres objets magiques présentés dans l’exposition. Pour cette création, vous êtes invités à apporter un petit objet à intégrer à votre précieux gri-gri (coquillage, plume, perle, petite photographie…)

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/470

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « email », « value »: « service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/470 »}]

atelier exposition

Mobile réalisée par Julia Bonneau, Marcia et Mathilde © Frédéric Deval – mairie de Bordeaux