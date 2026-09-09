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De la magie dans l’air (pour adultes), Musée d’Aquitaine, Bordeaux

jeudi 29 octobre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux

De la magie dans l’air (pour adultes), Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Lieu
Musée d'Aquitaine
Adresse
20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur réservation 10 € / 7 € tarif réduit / 5 € Carte jeune

De la magie dans l’air (pour adultes) Jeudi 29 octobre, 17h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Sur réservation 10 € / 7 € tarif réduit / 5 € Carte jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-29T17:00:00+01:00 – 2026-10-29T18:30:00+01:00
Fin : 2026-10-29T17:00:00+01:00 – 2026-10-29T18:30:00+01:00

Un atelier pensé pour les adultes, dans le cadre de l’exposition « Tremblez tremblez ! Les sorcières sont parmi nous »

Confectionnez votre mobile inspiré des totems, amulettes et autres objets magiques présentés dans l’exposition. Pour cette création, vous êtes invités à apporter un petit objet à intégrer à votre précieux gri-gri (coquillage, plume, perle, petite photographie…)

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/470

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « email », « value »: « service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/470 »}]
atelier exposition

Mobile réalisée par Julia Bonneau, Marcia et Mathilde © Frédéric Deval – mairie de Bordeaux

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