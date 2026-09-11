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AGENDA · Le Mans

De la Maison de l’eau à l’ESPAL, Maison de l’eau, Le Mans

samedi 19 septembre 2026 · Maison de l'eau · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison de l'eau
Adresse
51 rue de l'Estérel
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe

De la Maison de l’eau à l’ESPAL Samedi 19 septembre, 17h00 Maison de l’eau Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Partez à la découverte des alentours de l’ESPAL aux Sablons ! Une balade familiale pour explorer l’histoire et les transformations du quartier, suivie d’une présentation des spectacles et d’un atelier scrapbooking convivial animé avec les agents de l’ESPAL.
Réservation : ESPAL – 02 43 50 21 50

Maison de l’eau 51 rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}]
Partez à la découverte des alentours de l’ESPAL aux Sablons ! Une balade familiale pour explorer l’histoire et les transformations du quartier, suivie d’une présentation des spectacles et d’un animé …

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