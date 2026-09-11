De la Maison de l’eau à l’ESPAL, Maison de l’eau, Le Mans

Informations pratiques

De la Maison de l’eau à l’ESPAL Samedi 19 septembre, 17h00 Maison de l’eau Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Partez à la découverte des alentours de l’ESPAL aux Sablons ! Une balade familiale pour explorer l’histoire et les transformations du quartier, suivie d’une présentation des spectacles et d’un atelier scrapbooking convivial animé avec les agents de l’ESPAL.

Réservation : ESPAL – 02 43 50 21 50

Maison de l’eau 51 rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}]

Partez à la découverte des alentours de l’ESPAL aux Sablons ! Une balade familiale pour explorer l’histoire et les transformations du quartier, suivie d’une présentation des spectacles et d’un animé …