De la Maison de l’eau à l’ESPAL, Maison de l’eau, Le Mans
samedi 19 septembre 2026 · Maison de l'eau · Le Mans
Informations pratiques
De la Maison de l’eau à l’ESPAL Samedi 19 septembre, 17h00 Maison de l’eau Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Partez à la découverte des alentours de l’ESPAL aux Sablons ! Une balade familiale pour explorer l’histoire et les transformations du quartier, suivie d’une présentation des spectacles et d’un atelier scrapbooking convivial animé avec les agents de l’ESPAL.
Réservation : ESPAL – 02 43 50 21 50
Maison de l’eau 51 rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}]
Partez à la découverte des alentours de l’ESPAL aux Sablons ! Une balade familiale pour explorer l’histoire et les transformations du quartier, suivie d’une présentation des spectacles et d’un animé …
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