De la plantation au vivre ensemble : une visite guidée du Chaudron, Mairie annexe du Chaudron, Saint-Denis

Informations pratiques

De la plantation au vivre ensemble : une visite guidée du Chaudron 19 et 20 septembre Mairie annexe du Chaudron La Réunion

Limité à 30 personnes, appelez le guide pour se fixer. 0693535213

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

De la plantation au vivre ensemble : Une visite guidée du Chaudron : Vous pensez connaître le Chaudron ? Laissez vous surprendre par la proposition de notre guide accompagnateur, Patrick Paros, qui vous conduira sur un parcours permettant de remonter le temps de la création de la cité du Chaudron à l’époque de la plantation. Il s’agira aussi de voir comment le Chaudron à travers les évènements de 1973 et de 1991 nous donne le pouls social de La Réunion. La visite traverse le nouveau parc des Flamboyants réalisé dans le cadre de la Rénovation Urbaine du Chaudron.

Mairie annexe du Chaudron 1 rue Roger Payet, 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97490 Le Chaudron La Réunion La Réunion 0693535213 De la plantation au Vivre Ensemble : Une visite guidée du Chaudron

Vous pensez connaître le Chaudron ? Laissez vous surprendre par la proposition de notre guide accompagnateur, Patrick Paros, qui vous conduira sur un parcours permettant de remonter le temps de la création de la cité du Chaudron à l’époque de la plantation. Il s’agira aussi de voir comment le Chaudron à travers les évènements de 1973 et de 1991 nous donne le pouls social de La Réunion. La visite traverse le nouveau parc des Flamboyants réalisé dans le cadre de la Rénovation Urbaine du Chaudron.

De la plantation au vivre ensemble : Une visite guidée du Chaudron : Vous pensez connaître le Chaudron ? Laissez vous surprendre par la proposition de notre guide accompagnateur, Patrick Paros.

© Ville de Saint-Denis