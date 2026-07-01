De la terre à la lumière, visite guidée, Bibliothèque Humaniste, Sélestat

Informations pratiques

De la terre à la lumière, visite guidée 19 et 20 septembre Bibliothèque Humaniste Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Du sous-sol au grand jour, de l’oubli à la connaissance, cette exposition réunit plus de 150 objets d’exception datés de la Préhistoire aux années 1960, issus des recherches archéologiques menées en Alsace ces 20 dernières années. Présentées selon sept thématiques originales, ces collections impressionnent, surprennent et invitent au dialogue entre les époques, les formes et les cultures.

Venez suivre une médiatrice d’Archéologie Alsace, qui partagera avec vous tous les secrets de ces fabuleuses découvertes.

Par Archéologie Alsace en partenariat avec le service régional de l’archéologie

Bibliothèque Humaniste Place du Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 88 58 07 20 https://www.bibliotheque-humaniste.fr/ Installée depuis 1889 dans l’ancienne halle aux blés de Sélestat, la Bibliothèque Humaniste a rouvert ses portes en juin 2018, après quatre années de fermeture pour restructuration, menée par l’architecte Rudy Ricciotti.

Cette bibliothèque conserve un fonds important de manuscrits médiévaux et d’imprimés des XVe et XVIe siècles. L’essentiel de ces ouvrages provient de la bibliothèque paroissiale et de la collection personnelle de l’humaniste alsacien Beatus Rhenanus (1485-1547), inscrite au Registre « Mémoire du monde » de l’UNESCO.

Du sous-sol au grand jour, de l’oubli à la connaissance, cette exposition réunit plus de 150 objets d’exception datés de la Préhistoire aux années 1960, issus des recherches archéologiques menées en …

© F. Schneikert