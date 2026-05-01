De l’estuaire à la forêt Maison de l’estuaire Plourivo
De l’estuaire à la forêt Maison de l’estuaire Plourivo samedi 23 mai 2026.
Plourivo
De l’estuaire à la forêt
Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Au coeur de la forêt de Penhoat-Lancerf sur l’estuaire du Trieux, découvrez de manière ludique la biodiversité de ce site naturel protégé. Laissez-vous surprendre par la beauté et la diversité des paysages. Balade commentée de 4.6 km (2h30). .
Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79
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English :
L’événement De l’estuaire à la forêt Plourivo a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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