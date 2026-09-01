De l’Hôtel Pétremand de Valay à la Banque de France devant la grille de la Banque de France Besançon

jeudi 24 septembre 2026 · devant la grille de la Banque de France · Besançon

Informations pratiques

Besançon

De l’Hôtel Pétremand de Valay à la Banque de France

devant la grille de la Banque de France 19 rue de la préfecture Besançon Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 16:00:00

fin : 2026-09-24 18:00:00

Date(s) :

2026-09-24 2026-10-12

Lors de cette visite guidée, traversez le temps à la découverte de cet hôtel particulier, chef-d’œuvre de l’architecte Claude Antoine Colombot. Construit pour la famille Pétremand de Valay, laissez-vous séduire par les salons richement ornés de la fin du XVIIIe siècle. La visite se termine par une promenade dans le parc où se mêle harmonieusement cour et jardin. .

devant la grille de la Banque de France 19 rue de la préfecture Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com

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English : De l’Hôtel Pétremand de Valay à la Banque de France

L’événement De l’Hôtel Pétremand de Valay à la Banque de France Besançon a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON