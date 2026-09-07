De l’idée au terrain : l’architecture d’un complexe sportif, L’Agrion, Brioux-sur-Boutonne

Informations pratiques

De l’idée au terrain : l’architecture d’un complexe sportif Jeudi 15 octobre, 18h30 L’Agrion Deux-Sèvres

Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T18:30:00+02:00 – 2026-10-15T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T18:30:00+02:00 – 2026-10-15T20:00:00+02:00

VISITE AVEC UN ARCHITECTE

De l’idée au terrain : l’architecture d’un complexe sportif

Le complexe sportif de L’Agrion est un équipement dédié à de nombreuses disciplines, conçu pour répondre aux besoins des sportifs de tous niveaux. Entre performance, confort et polyvalence, son architecture accompagne au quotidien les pratiques et les usages.

Mais comment imagine-t-on un tel équipement ? Comment concilier les contraintes techniques, les besoins des sportifs et la qualité architecturale ? En compagnie de l’un de ses architectes, découvrez les choix et les défis qui ont accompagné la conception du complexe sportif de L’Agrion.

Par Benoît Engel, architecte associé de l’agence Beaudouin Engel Bellisai.

Proposé par le Pays d’art et d’histoire Mellois en Poitou, en partenariat avec le service des Sports de la communauté de communes Mellois en Poitou.

L’Agrion 79170 Brioux-sur-Boutonne Brioux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 29 15 10 »}]

VISITE AVEC ARCHITECTE

©PAH Mellois en Poitou