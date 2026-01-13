De l’océan au port immersion dans Le monde de la pêche Quai d’Aiguillon Concarneau

De l’océan au port immersion dans Le monde de la pêche

Quai d’Aiguillon Office de Tourisme Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Le Musée de la Pêche et Esprit Nat’ure vous invitent à découvrir un lieu souvent méconnu le port de pêche de Concarneau. Guidé.es par une médiatrice culturelle et Nathalie Delliou d’Esprit Nat’ure, partez à la rencontre de la pêche professionnelle. Au fil de la visite, vous échangerez sur les techniques, les engins utilisés, les espèces pêchées et leurs particularités avant leur commercialisation. Une animation proposée en partenariat avec Esprit Nat’ure.

Prévoir une tenue adaptée à l’extérieur. La visite pourra être annulée en cas de météo défavorable.

Réservation sur la billetterie en ligne du Musée de la Pêche

Durée 1h30 .

Quai d’Aiguillon Office de Tourisme Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 10 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : De l’océan au port immersion dans Le monde de la pêche

L’événement De l’océan au port immersion dans Le monde de la pêche Concarneau a été mis à jour le 2026-01-13 par OTC CCA