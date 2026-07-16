De l’ombre à la lumière : l’aventure des techniques photographiques, 30 avenue de paris, Roanne

Informations pratiques

De l’ombre à la lumière : l’aventure des techniques photographiques Mercredi 24 mars 2027, 15h00 30 avenue de paris Loire

Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-24T15:00:00+01:00 – 2027-03-24T16:30:00+01:00

Fin : 2027-03-24T15:00:00+01:00 – 2027-03-24T16:30:00+01:00

De l’atelier de chimiste des premiers inventeurs à l’instantané des photo-clubs, venez explorer les coulisses technologiques qui ont révolutionné la manière de voir le monde ! À travers un parcours interactif au cœur des collections patrimoniales, découvrez comment les opérateurs roannais ont dompté la lumière grâce aux inventions successives, notamment du XIXème siècle. Du miroir d’argent du daguerréotype à la finesse du collodion humide, laissez-vous conter l’histoire de ces pionniers de la technique. Une plongée fascinante entre science, art et histoire locale, pour comprendre comment les secrets de la chimie ont permis de démocratiser l’image et de figer dans le temps la mémoire du territoire roannais.

30 avenue de paris 30 Avenue de Paris, 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 23 71 61 https://www.mediathequesroannaisagglomeration.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 23 71 50 »}] Ouvertes à tous, il n’est pas besoin d’être inscrit pour profiter des Médiathèques de Roannais Agglomération. Quelle que soit votre envie – lire sur place, étudier, surfer sur Internet ou converser avec une connaissance – vous y trouverez de quoi passer un moment agréable. Expositions, rencontres d’auteurs, spectacles,… stimulent votre curiosité. Parce que vos Médiathèques sont des lieux privilégiés de découverte et d’ouverture sur le monde. Présence de parkings

De l’atelier de chimiste des premiers inventeurs à l’instantané des photo-clubs, venez explorer les coulisses technologiques qui ont révolutionné notre manière de voir le monde ! À travers un au cœur…

©Médiathèques de Roannais Agglomération – Collections patrimoniales