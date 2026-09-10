De l’ombre à la lumière Église Sainte-Jeanne d’Arc de Coëffort Le Mans
samedi 31 octobre 2026 · Église Sainte-Jeanne d'Arc de Coëffort · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
De l’ombre à la lumière
Église Sainte-Jeanne d’Arc de Coëffort Place George Washington Le Mans Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
L’association Culture et Patrimoine de L’Hôtel-Dieu de Coëffort organise des activités (marché aux livres et concerts) dans le magnifique cadre de l’Eglise St Jeanne d’Arc de Coëffort, de propriété de la ville du Mans.
CONCERT AVEC MISE EN ESPACE AVEC L’OCTUOR OCT’ARIA DE L’OMBRE A LA LUMIERE , sur la thématique du deuil. Avec la contribution sarthoise de la comédienne et metteuse en scène Margot CHARON et du contre-ténor Hugo BIHR.
Le prix des places est de 15 € et entrée gratuite pour les moins de 18 ans
Organisée par l’association Culture et Patrimoine de L’Hôtel-Dieu de Coëffort .
Église Sainte-Jeanne d’Arc de Coëffort Place George Washington Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 7 81 56 52 23 jean.lenoble2@9online.fr
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English :
The association Culture and Heritage of the Hôtel-Dieu de Co%EBffort organizes activities (book fairs and concerts) in the magnificent setting of the St. Jeanne d’Arc Church in Co%EBffort, which is owned by the city of Le Mans.
L’événement De l’ombre à la lumière Le Mans a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Le Mans
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