La Cathédrale sens dessus dessous ! Maison du Pilier-Rouge Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

La Cathédrale sens dessus dessous !

Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 16:00:00

fin : 2026-08-23 17:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Un simple miroir à hauteur de votre nez et tout votre univers est chamboulé. Laissez-vous guider dans une autre réalité pour une 1ère découverte amusante de la Cathédrale mancelle.

Jauge 25 personnes .

Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

%A0A simple mirror %E0 at nose level, and your whole world is turned upside down. Let us guide you into another reality for a fun first exploration of the Cathedral of Le Mans.

L’événement La Cathédrale sens dessus dessous ! Le Mans a été mis à jour le 2026-08-05 par CDT72