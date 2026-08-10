La Cathédrale sens dessus dessous ! Maison du Pilier-Rouge Le Mans
dimanche 23 août 2026 · Maison du Pilier-Rouge · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
La Cathédrale sens dessus dessous !
Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 16:00:00
fin : 2026-08-23 17:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Un simple miroir à hauteur de votre nez et tout votre univers est chamboulé. Laissez-vous guider dans une autre réalité pour une 1ère découverte amusante de la Cathédrale mancelle.
Jauge 25 personnes .
Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
%A0A simple mirror %E0 at nose level, and your whole world is turned upside down. Let us guide you into another reality for a fun first exploration of the Cathedral of Le Mans.
L’événement La Cathédrale sens dessus dessous ! Le Mans a été mis à jour le 2026-08-05 par CDT72
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