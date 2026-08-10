Visite flash Les vitraux de la Cathédrale volet 2 de la Renaissance au XXe siècle Maison du Pilier-Rouge Le Mans
samedi 22 août 2026 · Maison du Pilier-Rouge · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Visite flash Les vitraux de la Cathédrale volet 2 de la Renaissance au XXe siècle
Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:45:00
fin : 2026-08-22 17:30:00
Date(s) :
2026-08-22
A la Renaissance, les rois et reines Valois offrent de splendides vitraux à la cathédrale. L’art du vitrail s’estompe les siècles suivants pour renaître au XIXème siècle en même temps que l’intérêt pour le Moyen Âge. Le Mans redevient l’un des centres créatifs français et européen de l’art du vitrai
Jauge 20 personnes .
Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
During the Renaissance, the Valois kings and queens donated magnificent stained-glass windows to the cathedral. The art of stained glass waned in the following centuries, only to be revived in the 19th century alongside a renewed interest in the Middle Ages. Le Mans once again became one of the leading centers of stained-glass art in France and Europe.
L’événement Visite flash Les vitraux de la Cathédrale volet 2 de la Renaissance au XXe siècle Le Mans a été mis à jour le 2026-08-05 par CDT72
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