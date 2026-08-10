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La maison de l’eau, c’est tout une histoire ! Maison de l’eau Le Mans

dimanche 23 août 2026 · Maison de l'eau · Le Mans

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Maison de l'eau
Adresse
51 rue de l'Estérel
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
6

Le Mans

La maison de l’eau, c’est tout une histoire !

Maison de l’eau 51 rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:30:00
fin : 2026-08-23 12:15:00

Date(s) :
2026-08-23

Plongez à la découverte du patrimoine historique de l’ancienne usine des eaux. L’éolienne Bollée, la salle de l’usine hydraulique et les machines à vapeur vous réservent bien des surprises et des découvertes
Billetterie Maison du Pilier Rouge et sur place.
Jauge 25 personnes   .

Maison de l’eau 51 rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30 

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English :

Immerse yourself in the historical heritage of the old waterworks. The Bollée windmill, the hydraulic power room, and the steam engines have plenty of surprises and discoveries in store for you.

L’événement La maison de l’eau, c’est tout une histoire ! Le Mans a été mis à jour le 2026-08-05 par CDT72

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