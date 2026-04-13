De l’ombre à la lumière, Musée Louis Braille, Coupvray

De l’ombre à la lumière 6 et 7 juin Musée Louis Braille Seine-et-Marne

Gratuité, visite libre des jardins avec panneaux explicatifs et simulateurs de vision

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le musée Louis Braille invite

les visiteurs à porter un nouveau regard sur le Jardin des cinq sens,

en s’inspirant de la célèbre allégorie de la caverne de Platon.

Longtemps, les personnes aveugles ont été maintenues dans l’ombre,

privées d’accès à la connaissance, à la culture et à l’autonomie par

des constructions sociales autant que par le manque d’outils

adaptés.

Dans ce parcours sensible et ludique, le jardin devient un espace de

réflexion et d’expérience. Grâce à des simulateurs de vue, les visiteurs

sont invités à questionner leur perception du monde, puis à cheminer,

pas à pas, vers la lumière : celle qu’a rendue possible l’invention du

braille.

Par le toucher, l’exploration et le jeu, chacun découvre comment

l’écriture tactile a ouvert aux personnes aveugles un accès inédit au

savoir, à la lecture et à l’émancipation.

Une invitation à regarder autrement, à ressentir, et à comprendre

comment le braille a transformé l’ombre en lumière.

Musée Louis Braille 13 rue Louis Braille 77700 Coupvray Coupvray 77700 Seine-et-Marne Île-de-France 0104608280 https://museelouisbraille.com/ La maison natale de Louis Braille, transformée en musée en 1956, se situe en bas du village, dans une rue rebaptisée à son nom. Inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, cette maison briarde a su conserver son aspect authentique. A l’intérieur découvrez l’histoire de Louis Braille et l’invention du braille, système d’écriture universel pour les personnes déficientes visuelles. Pour les férus d’histoire vous pourrez imaginer la vie briarde du XIX ème siècle. Attenant au musée découvrez le jardin des 5 sens, un espace créé pour vous émerveiller et mettre en exergue tous vos sens. Petit parking sur place, possibilité de se garer dans les rues avoisinantes. Accessible via le bus 2262, à l’arrêt Touarte au départ de la gare d’Esbly ou Marne-la-Vallée-Chessy. Bâtiment non accessible PMR en raison de on classement historique.

Visite libre du jardin des Cinq sens avec panneaux explicatifs et simulateurs de vision

©GIP Musée Louis Braille