Sur les pas de Louis Braille, Musée Louis Braille, Coupvray

Sur les pas de Louis Braille 6 et 7 juin Musée Louis Braille Seine-et-Marne

Visite guidée de la maison natale à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. Réservation conseillée, jauge de 19 personnes par visite. Tarifs : 7 euros, 5 euros tarif réduit (- de 18 ans, carte enseignant, handicap), gratuit pour les moins de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Après la découverte des jardins et du parcours « De l’ombre à la lumière », apprenez-en plus sur le braille et son inventeur de génie. Une visite guidée d’une heure de la Maison Natale, conçue comme une immersion dans la vie, l’oeuvre et l’héritage de Louis Braille.

Musée Louis Braille 13 rue Louis Braille 77700 Coupvray Coupvray 77700 Seine-et-Marne Île-de-France 0104608280 https://museelouisbraille.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0104608280 »}] La maison natale de Louis Braille, transformée en musée en 1956, se situe en bas du village, dans une rue rebaptisée à son nom. Inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, cette maison briarde a su conserver son aspect authentique. A l’intérieur découvrez l’histoire de Louis Braille et l’invention du braille, système d’écriture universel pour les personnes déficientes visuelles. Pour les férus d’histoire vous pourrez imaginer la vie briarde du XIX ème siècle. Attenant au musée découvrez le jardin des 5 sens, un espace créé pour vous émerveiller et mettre en exergue tous vos sens. Petit parking sur place, possibilité de se garer dans les rues avoisinantes. Accessible via le bus 2262, à l’arrêt Touarte au départ de la gare d’Esbly ou Marne-la-Vallée-Chessy. Bâtiment non accessible PMR en raison de on classement historique.

Visite commentée de la Maison natale

©GIP Musée Louis Braille