La chasse aux fleurs, Musée Louis Braille, Coupvray

La chasse aux fleurs 6 et 7 juin Musée Louis Braille Seine-et-Marne

Chasse aux fleurs à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. Réservation conseillée, jauge de 15 personnes par session. Tarif : 7 € par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

À l’occasion de Rendez-vous au jardin, le Musée Louis Braille invite les familles à vivre une expérience ludique et immersive : la chasse aux fleurs.

Munis d’un livret de questions, petits et grands partiront à l’exploration du jardin à la recherche d’indices cachés. Observer, toucher, décrypter… chaque étape fera appel aux sens et à la curiosité des participants.

Certains indices seront à déchiffrer en braille, pour découvrir autrement l’écriture inventée par Louis Braille et s’initier à une nouvelle manière de lire le monde.

À chaque bonne réponse, des pétales seront remis aux participants. Plus ils collectent d’indices, plus leur fleur prendra forme…

À la fin du parcours, chacun pourra assembler ses pétales pour créer un bouquet de fleurs unique et coloré, souvenir poétique de cette aventure au jardin.

Une activité à partager en famille, entre jeu de piste, découverte sensorielle et initiation au braille, pour (re)découvrir le jardin autrement.

Musée Louis Braille 13 rue Louis Braille 77700 Coupvray Coupvray 77700 Seine-et-Marne Île-de-France 0104608280 https://museelouisbraille.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 04 60 82 80 »}] La maison natale de Louis Braille, transformée en musée en 1956, se situe en bas du village, dans une rue rebaptisée à son nom. Inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, cette maison briarde a su conserver son aspect authentique. A l’intérieur découvrez l’histoire de Louis Braille et l’invention du braille, système d’écriture universel pour les personnes déficientes visuelles. Pour les férus d’histoire vous pourrez imaginer la vie briarde du XIX ème siècle. Attenant au musée découvrez le jardin des 5 sens, un espace créé pour vous émerveiller et mettre en exergue tous vos sens. Petit parking sur place, possibilité de se garer dans les rues avoisinantes. Accessible via le bus 2262, à l’arrêt Touarte au départ de la gare d’Esbly ou Marne-la-Vallée-Chessy. Bâtiment non accessible PMR en raison de on classement historique.

Atelier chasse aux fleurs

©GIP Musée Louis Braille