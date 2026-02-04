De l’ombre à la lumière rétrospective des œuvres de Lucien Jung

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-25 11:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-03-25

La Maison Rurale de l’Outre-Forêt vous dévoile, en collaboration avec l’association “Les Amis de Lucien et Claire JUNG”, une sélection exceptionnelle d’œuvres de Lucien Jung, de l’ombre à la lumière.

La Maison Rurale de l’Outre-Forêt vous dévoile, en collaboration avec l’association “Les Amis de Lucien et Claire JUNG”, une sélection exceptionnelle d’œuvres de Lucien Jung, de l’ombre à la lumière.

Lucien Jung est né en 1936 à Schiltigheim. Il expose sa peinture dès 1961 en Alsace et participe à de nombreuses manifestations en France à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris en 1964 et au Grand Palais de 1970 à 1973, ainsi qu’à l’étranger. Il est l’auteur d’un grand nombre de portraits pour n’en citer que deux, celui d’un de ses pères spirituels, Albert Schweitzer, qui est exposé à Pfaffenhoffen, et celui de Tomi Ungerer, dans le musée éponyme. Lucien Jung pose avec amour un regard sur les choses de la vie quotidienne et la nature et aime dévoiler la dimension spirituelle de l’être. Tomi Ungerer dira à son sujet Lucien Jung est à mes yeux l’un des plus grands talents que nous ayons en Alsace… .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Maison Rurale de l?Outre-Forêt, in collaboration with the association ?Les Amis de Lucien et Claire JUNG? unveils an exceptional selection of works by Lucien Jung, from shadow to light.

L’événement De l’ombre à la lumière rétrospective des œuvres de Lucien Jung Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme de l’Alsace Verte