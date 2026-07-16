« DE L’ONIA À AZF : HISTOIRE, MÉMOIRE ET ARCHIVES » – conférence, Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse

Informations pratiques

« DE L’ONIA À AZF : HISTOIRE, MÉMOIRE ET ARCHIVES » – conférence Mercredi 30 septembre, 17h30 Archives départementales de la Haute-Garonne Haute-Garonne

Gratuit, réservation en ligne sur la plateforme des Archives à partir du 30 août 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T17:30:00+02:00 – 2026-09-30T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-30T17:30:00+02:00 – 2026-09-30T19:30:00+02:00

Grâce à son éloignement des frontières de l’Est et à la force hydraulique de la Garonne, Toulouse est choisi le 11 avril 1924 pour accueillir l’Office National Industriel de l’Azote. Le site de l’ONIA, situé au Sud et devenu ensuite AZF, cesse son activité lors de l’explosion de l’usine le 21 septembre 2001, qui cause la mort de 31 personnes.

Lors de cette conférence à trois voix, nous reviendrons sur l’histoire de ce site. Michael Llopart évoquera l’histoire des usines qui s’y sont succédées. Il présentera les sources analysées dans le cadre de ses recherches. Nathalie Regagnon exposera ensuite les documents désormais conservés aux Archives départementales sur la catastrophe, et comment elles ont été collectées : enregistrements audiovisuels des procès, dossiers techniques de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, fonds d’origine privée, etc. Enfin, Pierre Nicolas, racontera ses souvenirs du 21 septembre 2001, et du travail de recueil de témoignages effectués dès les premiers instants et sur les lieux de la catastrophe.

Intervenants : Nathalie Regagnon (directrice adjointe des Archives départementales, cheffe de service Fonds et Collections), Michael Llopart (Docteur en histoire contemporaine, chercheur associé au laboratoire FRAMESPA Enseignant – Université Toulouse Jean Jaurès) et Pierre Nicolas (journaliste).

En partenariat avec l’association des Amis des Archives.

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Mercredi 30 septembre 2026

17h30-19h30

Rdv > Archives départementales, 11 bd Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Accès > Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro ligne B : station François Verdier (20mn à pied).

Réservation > En ligne sur la plateforme des Archives à partir du 30 août 2026

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

Gratuit

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Cette conférence s’attachera à retracer en histoire et en archives les événements qui ont marqué ce site, sur presque un siècle jusqu’à l’explosion du 21 septembre 2001.

©ADHG/CD31