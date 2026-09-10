De ma fenêtre, je vois…, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain

Informations pratiques

De ma fenêtre, je vois… Samedi 3 octobre, 14h30, 16h00 Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Découvrez la broderie avec l’artiste Sandra Dufour et réalisez un paysage vu de votre fenêtre…ou d’ailleurs ?

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0228252525 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]

Biblis en folie 2026

©Sandra Dufour