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De ma fenêtre, je vois…, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland · Saint-Herblain

De ma fenêtre, je vois…, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland
Adresse
rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique

De ma fenêtre, je vois… Samedi 3 octobre, 14h30, 16h00 Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Découvrez la broderie avec l’artiste Sandra Dufour et réalisez un paysage vu de votre fenêtre…ou d’ailleurs ?

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©Sandra Dufour

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