De mai à septembre le ludobus reprend sa tournée d’été!, Autre lieu, Genève
De mai à septembre le ludobus reprend sa tournée d’été!, Autre lieu, Genève lundi 4 mai 2026.
De mai à septembre le ludobus reprend sa tournée d’été! 4 mai – 24 septembre Autre lieu
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T16:00:00+02:00 – 2026-05-04T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T16:00:00+02:00 – 2026-09-24T18:30:00+02:00
Pendant l’été, les ludobus rouge et bleu font halte dans les parcs et les préaux et mettent à disposition des jeux qui permettent aux enfants de tous les âges et leur famille de se retrouver autour d’activités ludiques.
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève
Place aux jeux! Revoilà les ludobus dans les parcs et les préaux d’écoles pour de bons moments ludiques partagés.
Pierre Albouy
À voir aussi à Genève
- Chante avec…, Bibliothèque de la Cité, Genève 15 avril 2026
- Conférence du Master en ethnomusicologie | Marie Sonnette-Manouguian, MEG, Genève 15 avril 2026
- VideoDatabase – 4e Carte blanche : Marie Jeanson et Denis Schuler, Festival Archipel, FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève), Genève 15 avril 2026
- ALBOROSIE & SHENGEN CLAN, Alhambra, Genève 15 avril 2026
- Atelier du Management Durable de Genève, Maison de l’Avenir, Genève 16 avril 2026