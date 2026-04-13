De mai à septembre le ludobus reprend sa tournée d’été!, Autre lieu, Genève

De mai à septembre le ludobus reprend sa tournée d’été! 4 mai – 24 septembre Autre lieu

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T16:00:00+02:00 – 2026-05-04T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T16:00:00+02:00 – 2026-09-24T18:30:00+02:00

Pendant l’été, les ludobus rouge et bleu font halte dans les parcs et les préaux et mettent à disposition des jeux qui permettent aux enfants de tous les âges et leur famille de se retrouver autour d’activités ludiques.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève

Place aux jeux! Revoilà les ludobus dans les parcs et les préaux d’écoles pour de bons moments ludiques partagés.

Pierre Albouy