De Michel à France Seine Musicale Boulogne-Billancourt

La France

des années 70 passe du noir et blanc à la couleur, tout change. Une

nouvelle génération arrive. Plus libre, plus audacieuse, plus électrique.

C’est ce

moment que choisit Michel Berger pour révéler son talent

éblouissant. Ses compositions habillent Véronique Sanson et Françoise

Hardy de tubes d’une rare élégance.

Michel,

désormais lancé sur l’autoroute du succès, va pourtant se faire flasher.

France

Gall l’éblouit et très bientôt, elle déposera ses valises, tant dans son

cœur que dans sa vie.

Voilà, le décor est planté. Leur vie sera un studio d’enregistrement à la

démesure de leur amour et de leurs talents réunis.

Désormais, ils seront Michel et France, pour nous toutes et tous.

Nous les

avons tant aimés, France Gall et Michel Berger…

Combien

de chansons ont accompagné nos vies, de « Tout pour la musique » à « Ça

balance pas mal à Paris », de « La Groupie du pianiste » à « Babacar »,

autant de titres qui continuent de nous faire danser.

Et puis

il y a ces moments suspendus, ces chansons qui touchent au cœur : « Diego

libre dans sa tête », « Pour me comprendre », « Évidemment », « Laisser

passer les rêves », « Seras-tu là…« des

mélodies et des mots qui traversent le temps sans jamais perdre leur force.

Avec DE

MICHEL À FRANCE, Le Concert Extraordinaire propose un spectacle

musical hommage dédié à deux figures majeures de la chanson

française, dans la lignée de ses grandes productions comme L’Héritage

Goldman et Génération Céline. Un concert hommage à

Michel Berger et France Gall qui fait revivre sur scène un répertoire

devenu intemporel.

Parce que

nous serons toujours les groupies de ce pianiste, parce qu’au fond nous

resterons toujours amoureux de France, donnons-nous rendez-vous en 2027 dans

toutes les grandes salles de l’Hexagone pour partager la musique de France

Gall et Michel Berger lors d’un spectacle live unique et revivre,

ensemble, ces années bonheur.

Un voyage vibrant au cœur des années 70-80, où l’alchimie entre Michel Berger et France Gall fait naître des chansons qui « continuent de nous faire danser » et d’émouvoir. Un spectacle hommage qui ravive « un répertoire devenu intemporel » et célèbre deux figures majeures de la chanson française. En 2027, retrouvons nous pour revivre ensemble ces années bonheur et chanter l’amour, la liberté et la musique.

Le samedi 16 janvier 2027

de 20h30 à 22h30

payant

Carré Or : 100 € – cat.

1 : 80 € – Cat. 2 : 60 € – Cat.3 : 40 €

Tarifs <25 ans : Carré

Or :50 € / Cat.1 : 40 € / cat. 2 : 30 € / Cat. 3 : 20 €

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 100 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-16T21:30:00+01:00

fin : 2027-01-16T23:30:00+01:00

Date(s) : 2027-01-16T20:30:00+02:00_2027-01-16T22:30:00+02:00

Seine Musicale Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt

Métro -> 9 : Pont de Sèvres (Boulogne-Billancourt) (398m)

Bus -> 42260389 : Cours de l’Ile Seguin (Boulogne-Billancourt) (228m)

Vélib -> Cours de l’Ile Seguin – Parc Billancourt (119.60m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/de-michel-a-france-concerts +33321265294 info@haracom.fr https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire



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