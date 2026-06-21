De Michel à France Seine Musicale Boulogne-Billancourt
De Michel à France Seine Musicale Boulogne-Billancourt samedi 16 janvier 2027.
La France
des années 70 passe du noir et blanc à la couleur, tout change. Une
nouvelle génération arrive. Plus libre, plus audacieuse, plus électrique.
C’est ce
moment que choisit Michel Berger pour révéler son talent
éblouissant. Ses compositions habillent Véronique Sanson et Françoise
Hardy de tubes d’une rare élégance.
Michel,
désormais lancé sur l’autoroute du succès, va pourtant se faire flasher.
France
Gall l’éblouit et très bientôt, elle déposera ses valises, tant dans son
cœur que dans sa vie.
Voilà, le décor est planté. Leur vie sera un studio d’enregistrement à la
démesure de leur amour et de leurs talents réunis.
Désormais, ils seront Michel et France, pour nous toutes et tous.
Nous les
avons tant aimés, France Gall et Michel Berger…
Combien
de chansons ont accompagné nos vies, de « Tout pour la musique » à « Ça
balance pas mal à Paris », de « La Groupie du pianiste » à « Babacar »,
autant de titres qui continuent de nous faire danser.
Et puis
il y a ces moments suspendus, ces chansons qui touchent au cœur : « Diego
libre dans sa tête », « Pour me comprendre », « Évidemment », « Laisser
passer les rêves », « Seras-tu là…« des
mélodies et des mots qui traversent le temps sans jamais perdre leur force.
Avec DE
MICHEL À FRANCE, Le Concert Extraordinaire propose un spectacle
musical hommage dédié à deux figures majeures de la chanson
française, dans la lignée de ses grandes productions comme L’Héritage
Goldman et Génération Céline. Un concert hommage à
Michel Berger et France Gall qui fait revivre sur scène un répertoire
devenu intemporel.
Parce que
nous serons toujours les groupies de ce pianiste, parce qu’au fond nous
resterons toujours amoureux de France, donnons-nous rendez-vous en 2027 dans
toutes les grandes salles de l’Hexagone pour partager la musique de France
Gall et Michel Berger lors d’un spectacle live unique et revivre,
ensemble, ces années bonheur.
Un voyage vibrant au cœur des années 70-80, où l’alchimie entre Michel Berger et France Gall fait naître des chansons qui « continuent de nous faire danser » et d’émouvoir. Un spectacle hommage qui ravive « un répertoire devenu intemporel » et célèbre deux figures majeures de la chanson française. En 2027, retrouvons nous pour revivre ensemble ces années bonheur et chanter l’amour, la liberté et la musique.
Le samedi 16 janvier 2027
de 20h30 à 22h30
payant
Carré Or : 100 € – cat.
1 : 80 € – Cat. 2 : 60 € – Cat.3 : 40 €
Tarifs <25 ans : Carré
Or :50 € / Cat.1 : 40 € / cat. 2 : 30 € / Cat. 3 : 20 €
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 100 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-16T21:30:00+01:00
fin : 2027-01-16T23:30:00+01:00
Date(s) : 2027-01-16T20:30:00+02:00_2027-01-16T22:30:00+02:00
Seine Musicale Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt
Métro -> 9 : Pont de Sèvres (Boulogne-Billancourt) (398m)
Bus -> 42260389 : Cours de l’Ile Seguin (Boulogne-Billancourt) (228m)
Vélib -> Cours de l’Ile Seguin – Parc Billancourt (119.60m)
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