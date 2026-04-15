De poche à oreille, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
De poche à oreille, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux samedi 25 avril 2026.
De poche à oreille Samedi 25 avril, 16h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T16:30:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T16:30:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00
Envie de savourer une petite lecture ? Cécile te propose une histoire, courte par sa taille mais grande par ses émotions !
Pour tous à partir de 8 ans.
Sur réservation
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 75 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
lecture Lecture Petite poche
©XXX
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