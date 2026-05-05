De Sainte-Croix à la Rousselle, on se sucre à Saint-Michel !, Église Sainte-Croix, Bordeaux
De Sainte-Croix à la Rousselle, on se sucre à Saint-Michel !, Église Sainte-Croix, Bordeaux dimanche 17 mai 2026.
De Sainte-Croix à la Rousselle, on se sucre à Saint-Michel ! Dimanche 17 mai, 11h00 Église Sainte-Croix Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T11:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-17T11:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:30:00+02:00
En partenariat avec le Printemps décolonial.
Un évènement « Journées de la mémoire«
Départ de la visite devant l’église Sainte-Croix
Église Sainte-Croix 1 Place Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « sylvie.guizerix@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/journees-de-la-memoire-memoires-des-esclavages-de-labolition-des-resistances-et-des »}]
Visite commentée vous entraînant dans l’histoire sucrière du quartier Saint- Michel, révélée dans les noms de rues, les demeures d’armateurs et les anciennes raffineries. jmbx26 journées de la mémoire
Woodly Caymitte Filipo, Al Pouessi (dite Modeste Testas). Quai Louis XVIII, 2019. Photo F. Deval
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