De Sainte-Croix à la Rousselle, on se sucre à Saint-Michel !, Église Sainte-Croix, Bordeaux

De Sainte-Croix à la Rousselle, on se sucre à Saint-Michel ! Dimanche 17 mai, 11h00 Église Sainte-Croix Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T11:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-17T11:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:30:00+02:00

En partenariat avec le Printemps décolonial.

Un évènement « Journées de la mémoire«

Départ de la visite devant l’église Sainte-Croix

Église Sainte-Croix 1 Place Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « sylvie.guizerix@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/journees-de-la-memoire-memoires-des-esclavages-de-labolition-des-resistances-et-des »}]

Visite commentée vous entraînant dans l’histoire sucrière du quartier Saint- Michel, révélée dans les noms de rues, les demeures d’armateurs et les anciennes raffineries. jmbx26 journées de la mémoire

Woodly Caymitte Filipo, Al Pouessi (dite Modeste Testas). Quai Louis XVIII, 2019. Photo F. Deval