De Sandra à Cendrillon Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes
De Sandra à Cendrillon Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes dimanche 21 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-21 15:00 – 17:00
Gratuit : oui gratuit gratuit sans réservation Adulte – Age minimum : 11 et Age maximum : 99
Pièce adaptée du conte de Joël Pommerat.L’histoire :Cendrillon, de son vrai prénom Sandra, est une très jeune fille orpheline de mère et un peu désorientée.Avec son père, Sandra part vivre chez sa future belle-mère dans une maison de verre peu accueillante.Traitée comme la bonne à tout faire et surnommée Cendrier, Sandra ne se défend pas et n’a qu’une obsession : ne jamais arrêter de penser à sa mère de peur que cette dernière ne « meure pour de vrai »…
Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr
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