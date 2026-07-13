Informations pratiques

Perpignan

DE SCHEHERAZADE

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 14.8 – 14.8 – 18.5

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Une grande fresque flamenca où María Pagés célèbre la liberté des femmes à travers la danse, les voix et la puissance du collectif.

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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

A grand flamenco spectacle in which Mar%EDa Pag%E9s celebrates women’s freedom through dance, song, and the power of the collective.

L’événement DE SCHEHERAZADE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME