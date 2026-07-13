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AGENDA · Perpignan

DE SCHEHERAZADE Perpignan

vendredi 11 décembre 2026 · Perpignan

DE SCHEHERAZADE Perpignan

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
14.8 14.8 18.5 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

DE SCHEHERAZADE

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 14.8 – 14.8 – 18.5

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:00:00
fin : 2026-12-11

Date(s) :
2026-12-11

Une grande fresque flamenca où María Pagés célèbre la liberté des femmes à travers la danse, les voix et la puissance du collectif.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

A grand flamenco spectacle in which Mar%EDa Pag%E9s celebrates women’s freedom through dance, song, and the power of the collective.

L’événement DE SCHEHERAZADE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME

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