DE SCHEHERAZADE Perpignan
vendredi 11 décembre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
DE SCHEHERAZADE
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 14.8 – 14.8 – 18.5
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:00:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Une grande fresque flamenca où María Pagés célèbre la liberté des femmes à travers la danse, les voix et la puissance du collectif.
.
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A grand flamenco spectacle in which Mar%EDa Pag%E9s celebrates women’s freedom through dance, song, and the power of the collective.
L’événement DE SCHEHERAZADE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- L’ÉVEIL DE SA JOIE INTÉRIEUR BIEN ÊTRE AU MUSÉE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 19 juillet 2026
- INSECTES ET COMPAGNIE MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE Perpignan 21 juillet 2026
- LES MARDIS DE PERLIMPINPIN SQUARE BIR HAKEIM Perpignan 21 juillet 2026
- VISITE THÉÂTRALISÉE DE L’HÔTEL PAMS HÔTEL PAMS Perpignan 21 juillet 2026
- Sarah Dakhlaoui en concert, Le Nautilus, Perpignan 21 juillet 2026