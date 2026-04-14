De surprise en surprise, Musée de l’auto, de la moto et du vélo, Châtellerault
De surprise en surprise, Musée de l’auto, de la moto et du vélo, Châtellerault samedi 23 mai 2026.
De surprise en surprise Samedi 23 mai, 19h00 Musée de l’auto, de la moto et du vélo Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Profitez de cette Nuit exceptionnelle pour (re)découvrir le musée, ses engins extraordinaires, l’histoire de la Manu et l’ambiance Belle Époque du Cabaret du Chat Noir. Tout au long de votre parcours des rencontres insolites, des moments de partage ou de jeux vous attendent.
Musée de l’auto, de la moto et du vélo 3 Rue Clement Krebs, 86100 Châtellerault, France Châtellerault 86100 Châtellerault Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549203099 Autos, motos, vélos, accessoires, moteurs et affiches replacés dans leur contexte historique permettent de retracer l’histoire de notre civilisation devenue technique et urbaine depuis le début du XIXe siècle. Automobiles : principalement des collections Panhard-Levassor, Delahaye, Hamilcar, Talbot, Darracq, Buick, Bugatti. Motos : collections d’Alcyon, Juery, Werner. Bicyclettes. Histoire industrielle et sociale de la manufacture d’armes, de sa création en 1819 à sa fermeture en 1968. Cabaret du chat noir.
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©Amelie R. Photographies – Pomme Verte
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