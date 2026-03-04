Le goût du vélo, Restaurant le Gout des Autres, Châtellerault

Le goût du vélo Vendredi 8 mai, 12h30 Restaurant le Gout des Autres Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T12:30:00+02:00 – 2026-05-08T14:30:00+02:00

Fin : 2026-05-08T12:30:00+02:00 – 2026-05-08T14:30:00+02:00

Le restaurant solidaire Le Goût des Autres, à Châtellerault, vous invite à un déjeuner spécial le 8 mai 2026, sur le thème « Le Goût du Vélo ». À cette occasion, nous aurons le grand plaisir d’accueillir Didier et Agnès Carjat, cyclotrotteurs passionnés, qui viendront partager leur vision du voyage à vélo,fondée sur la liberté, la sobriété et la richesse des rencontres humaines.

Fidèle à l’esprit solidaire du lieu, la cuisine et le service seront assurés par les bénévoles de l’association, pour un moment convivial et chaleureux. Agnès et Didier échangeront également avec les convives autour de l’organisation d’un voyage à vélo, en partageant conseils pratiques, astuces et inspirations pour se lancer dans l’aventure.

Une exposition de photographies de leurs voyages dans le nord de l’Europe sera présentée sur notre mur des artistes, offrant une immersion sensible dans leurs découvertes et leurs parcours.

Réservations : vous pouvez contacter le restaurant au 05 79 79 94 52.

Restaurant le Gout des Autres 3 rue Alfred de Vigny 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 La Plaine d’Ozon Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 79 79 94 52. »}, {« type »: « email », « value »: « contact.lgda86@gmail.com »}]

