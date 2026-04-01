Forum Création, Reprise d’activité, Reconversion salle Camille Pagé Châtellerault

Châtellerault

Forum Création, Reprise d’activité, Reconversion

salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 09:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

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salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 04 20 erip-chatelleraudais@mlnv.fr

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English : Forum Création, Reprise d’activité, Reconversion

L’événement Forum Création, Reprise d’activité, Reconversion Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne