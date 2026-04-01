Forum Création, Reprise d’activité, Reconversion salle Camille Pagé Châtellerault
Forum Création, Reprise d’activité, Reconversion salle Camille Pagé Châtellerault jeudi 30 avril 2026.
Châtellerault
Forum Création, Reprise d’activité, Reconversion
salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 09:30:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
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salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 04 20 erip-chatelleraudais@mlnv.fr
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English : Forum Création, Reprise d’activité, Reconversion
L’événement Forum Création, Reprise d’activité, Reconversion Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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