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Forum Création, Reprise d’activité, Reconversion salle Camille Pagé Châtellerault

Forum Création, Reprise d’activité, Reconversion salle Camille Pagé Châtellerault jeudi 30 avril 2026.

Lieu : salle Camille Pagé

Adresse : 12 avenue Camille Pagé

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Châtellerault

Forum Création, Reprise d’activité, Reconversion

salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 09:30:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

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salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 04 20  erip-chatelleraudais@mlnv.fr

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English : Forum Création, Reprise d’activité, Reconversion

L’événement Forum Création, Reprise d’activité, Reconversion Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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