De vrais non et plus de oui Atelier parents et grands-parents avec Catherine Le Courriard Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque municipale Le Polyèdre · Bazas
Informations pratiques
Bazas
De vrais non et plus de oui Atelier parents et grands-parents avec Catherine Le Courriard
Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Cet atelier de parentalité et grand-parentalité positive et créative propose d’explorer des repères et des outils concrets, fondés sur les neurosciences, la psychologie positive et humaniste, la communication non violente et les connaissances actuelles sur les mécanismes émotionnels des enfants et des adultes.
Animé par Catherine Le Courriard de Parenthousiasme et proposé par l’association ARTISONS.
Tout public. .
Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr
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English : De vrais non et plus de oui Atelier parents et grands-parents avec Catherine Le Courriard
L’événement De vrais non et plus de oui Atelier parents et grands-parents avec Catherine Le Courriard Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud
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