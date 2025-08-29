De vrais non et plus de oui Atelier parents et grands-parents avec Catherine Le Courriard Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas

Informations pratiques

Bazas

De vrais non et plus de oui Atelier parents et grands-parents avec Catherine Le Courriard

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Cet atelier de parentalité et grand-parentalité positive et créative propose d’explorer des repères et des outils concrets, fondés sur les neurosciences, la psychologie positive et humaniste, la communication non violente et les connaissances actuelles sur les mécanismes émotionnels des enfants et des adultes.

Animé par Catherine Le Courriard de Parenthousiasme et proposé par l’association ARTISONS.

Tout public. .

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr

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English : De vrais non et plus de oui Atelier parents et grands-parents avec Catherine Le Courriard

L’événement De vrais non et plus de oui Atelier parents et grands-parents avec Catherine Le Courriard Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud