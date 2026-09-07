Déambula Rigoletta – Visite carnavalesque du CH La Chartreuse, Centre hospitalier La Chartreuse, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Centre hospitalier La Chartreuse · Dijon
Informations pratiques
Déambula Rigoletta – Visite carnavalesque du CH La Chartreuse 19 et 20 septembre Centre hospitalier La Chartreuse Côte-d’Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Deambula Rigoletta ? Késako ? C’est. Tellement. Qu’il faudrait inventer un mot pour tout contenir. Mais puisqu’il n’y en a pas, et en attendant, en voilà une avalanche : il s’agit d’une visite carnavalesque du site du CH La Chartreuse qui mêle théâtre, patrimoine et santé mentale. Ensemble, patients, soignants et intervenantes ont tricoté un parcours déluré, décalé mais aussi poétique à souhait pour déplacer le regard et le curseur de qui viendra assister à cette folle déambulation.
Ce projet, rêvé par Adélaide Gacon (Le leporello) et mené en collaboration avec la cie l’Oiseau Monde, s’inscrit dans le dispositif Culture et Santé porté par la DRAC et l’ARS BFC ainsi que le Conseil Régional de BFC.
Centre hospitalier La Chartreuse 1 boulevard Chanoine Kir 21000 Dijon Dijon 21000 Fontaine-d’Ouche Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 44 11 44 http://www.destinationdijon.com En bus : Liane 3 direction Fontaine d’Ouche, arrêt CHS Chartreuse.
Deambula Rigoletta ? Késako ? C’est. Tellement. Qu’il faudrait inventer un mot pour tout contenir. Mais puisqu’il n’y en a pas, et en attendant, en voilà une avalanche : il s’agit d’une visite du du …
©CH La Chartreuse
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