Déambulation à travers le village La vie à Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Déambulation à travers le village La vie à Cunault

Chênehutte-Trèves-Cunault 3 place Victor Dialand Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite théâtralisée déambulatoire Cunault en 1944 à partir d’un récit de la vie quotidienne d’une habitante du village. Comptez entre 30 et 45 min de visite.

.

Chênehutte-Trèves-Cunault 3 place Victor Dialand Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A theatrical tour of Cunault in 1944, based on a village resident?s account of daily life. Allow between 30 and 45 minutes for the visit.

L’événement Déambulation à travers le village La vie à Cunault Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME