Déambulation à travers le village La vie à Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Chênehutte-Trèves-Cunault · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Gennes-Val-de-Loire
Déambulation à travers le village La vie à Cunault
Chênehutte-Trèves-Cunault 3 place Victor Dialand Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite théâtralisée déambulatoire Cunault en 1944 à partir d’un récit de la vie quotidienne d’une habitante du village. Comptez entre 30 et 45 min de visite.
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Chênehutte-Trèves-Cunault 3 place Victor Dialand Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr
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English :
A theatrical tour of Cunault in 1944, based on a village resident?s account of daily life. Allow between 30 and 45 minutes for the visit.
L’événement Déambulation à travers le village La vie à Cunault Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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