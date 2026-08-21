Déambulation avec la Compagnie Le Bus Rouge, Place des Jouteurs, Givors

Informations pratiques

Déambulation avec la Compagnie Le Bus Rouge Samedi 19 septembre, 18h00 Place des Jouteurs Rhône

Âge conseillé : 5 ans et +

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Spectacle musical avec neuf musiciens lyonnais, issus d’horizons différents formant un orchestre aux sonorités rugueuses et charnues capable tantôt d’un raffut rocailleux joliment organisé, tantôt de moments de haltes oniriques inspirées. Ils proposent une déambulation dans le centre-ville de Givors avec des extraits de leur nouveau spectacle « Un air de Joutes ».

Place des Jouteurs Place des Jouteurs, 69700, Givors Givors 69700 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Spectacle musical avec neuf musiciens lyonnais, issus d’horizons différents formant un orchestre aux sonorités rugueuses et charnues capable tantôt d’un raffut rocailleux joliment organisé, tantôt de…

©Compagnie Le Bus Rouge