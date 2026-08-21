Du vieux Givors à la Cité des Étoiles, Médiathèque Max-Pol Fouchet, Givors

Informations pratiques

Du vieux Givors à la Cité des Étoiles Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque Max-Pol Fouchet Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’architecte Jean Renaudie disait : « L’architecture est la forme physique qui enveloppe la vie des hommes dans toute la complexité de leurs relations avec leur milieu ». C’est avec cette vision engagée du bâti et de l’aménagement que Jean Renaudie a transformé le centre-ville vétuste de Givors il y a maintenant cinquante ans. Réalisée en partenariat avec l’atelier photo de la MJC, cette exposition retrace un demi-siècle d’une utopie sociale et urbaine.

Médiathèque Max-Pol Fouchet 5, place Henri Barbusse, 69700, Givors Givors 69700 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 49 18 46 https://www.mediatheque-givors.net/

L’architecte Jean Renaudie disait : « L’architecture est la forme physique qui enveloppe la vie des hommes dans toute la complexité de leurs relations avec leur milieu ». C’est avec cette vision du a…

©Archives Municipales de Givors