Atelier vitrail : Quand la lumière devient couleur, Église Saint-Nicolas, Givors
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Nicolas · Givors
Informations pratiques
Atelier vitrail : Quand la lumière devient couleur Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30 Église Saint-Nicolas Métropole de Lyon
Âge conseillé : 5 ans et +
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Comment fabriquer un vitrail ? Que devient la lumière lorsqu’elle traverse ses carreaux ? Partez à la découverte des secrets des vitraux à travers un atelier mêlant patrimoine, sciences et création artistique. Chacun repart avec sa création et contribue à une grande œuvre collective qui se pare de couleurs au fil de la journée.
Église Saint-Nicolas 1, rue de l’Église, 69700 Givors Givors 69700 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
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©Galanne Cestre-Lambert
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