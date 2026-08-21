Atelier vitrail : Quand la lumière devient couleur, Église Saint-Nicolas, Givors

Informations pratiques

Atelier vitrail : Quand la lumière devient couleur Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30 Église Saint-Nicolas Métropole de Lyon

Âge conseillé : 5 ans et +

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Comment fabriquer un vitrail ? Que devient la lumière lorsqu’elle traverse ses carreaux ? Partez à la découverte des secrets des vitraux à travers un atelier mêlant patrimoine, sciences et création artistique. Chacun repart avec sa création et contribue à une grande œuvre collective qui se pare de couleurs au fil de la journée.

Église Saint-Nicolas 1, rue de l’Église, 69700 Givors Givors 69700 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Comment fabriquer un vitrail ? Que devient la lumière lorsqu’elle traverse ses carreaux ? Partez à la découverte des secrets des vitraux à travers un atelier mêlant patrimoine, sciences et création à…

©Galanne Cestre-Lambert