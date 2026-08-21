Distillation des rosiers de Damas, Promenade Maurice Thorez, Givors
samedi 19 septembre 2026 · Promenade Maurice Thorez · Givors
Informations pratiques
Distillation des rosiers de Damas Samedi 19 septembre, 10h00 Promenade Maurice Thorez Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Depuis 2019, les pratiques et l’artisanat associés à la rose de Damas ont été inscrits par l’Unesco au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. A Givors, depuis 2017, un collectif d’habitants prend soin de ces rosiers et transforme leurs boutons en eau de roses. Prenez part à ce temps festif et familial ! Atelier plantation (matin) et distillation des rosiers (après-midi) animé par Thierry Boutonnier, paysagiste.
Promenade Maurice Thorez 1, promenade Maurice Thorez, 69700 Givors Givors 69700 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Depuis 2019, les pratiques et l’artisanat associés à la rose de Damas ont été inscrits par l’Unesco au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. A Givors, depuis 2017, un collectif d’habitants de…
©Ville de Givors
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