Distillation des rosiers de Damas, Promenade Maurice Thorez, Givors

Informations pratiques

Distillation des rosiers de Damas Samedi 19 septembre, 10h00 Promenade Maurice Thorez Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Depuis 2019, les pratiques et l’artisanat associés à la rose de Damas ont été inscrits par l’Unesco au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. A Givors, depuis 2017, un collectif d’habitants prend soin de ces rosiers et transforme leurs boutons en eau de roses. Prenez part à ce temps festif et familial ! Atelier plantation (matin) et distillation des rosiers (après-midi) animé par Thierry Boutonnier, paysagiste.

Promenade Maurice Thorez 1, promenade Maurice Thorez, 69700 Givors Givors 69700 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis 2019, les pratiques et l’artisanat associés à la rose de Damas ont été inscrits par l’Unesco au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. A Givors, depuis 2017, un collectif d’habitants de…

©Ville de Givors