« Le contenu abstrait des Étoiles », Théâtre de verdure, Givors
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de verdure · Givors
Informations pratiques
« Le contenu abstrait des Étoiles » Samedi 19 septembre, 11h00 Théâtre de verdure Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Les photographes de l’atelier photo de la MJC de Givors proposent dans cette exposition en accès libre, de multiples points de vues de la Cité des Étoiles. Une création photographique qui met en lumière ce que Jean Renaudie nommait en 1977 « le contenu abstrait », « le fait d’éprouver du plaisir dans un espace, dans un logement ».
Théâtre de verdure 2, allée du Souillat, 69700 Givors Givors 69700 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Les photographes de l’atelier photo de la MJC de Givors proposent dans cette exposition en accès libre, de multiples points de vues de la Cité des Étoiles. Une création photographique qui met en ce «…
©Catherine Dominguez
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