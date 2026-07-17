Déambulation Batucada avec Brésil Volcanique suivie des festivités de la 2Deuche, Médiathèque Jacques Prévert, Lempdes

Informations pratiques

Déambulation Batucada avec Brésil Volcanique suivie des festivités de la 2Deuche Samedi 3 octobre, 19h00 Médiathèque Jacques Prévert Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:45:00+02:00

Fin : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:45:00+02:00

Le Maracatu Brésil Volcanique est le fer de lance du collectif, l’âme et le cœur de l’association. Comme on a l’habitude de l’entendre c’est la « batucada » de Brésil Volcanique, à savoir, un groupe de percussions brésiliennes qui joue en accoustique et en déambulation.

De géométrie variable le Maracatu Brésil Volcanique comprend entre 6 et 30 musiciens, en mélangeant professionnels et amateurs chevronnés, et peut également défiler avec une section de danseuses vêtues en tenues traditionnelles de bahianaises. A

vec une énergie communicative, notre batucada traîne dans son sillage toute la chaleur de la fête et l’esprit du Carnaval jusqu’à amener son public à l’ébullition !

Médiathèque Jacques Prévert parc de la mairie 63370 Lempdes Lempdes 63370 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 43 762 762 https://bibliotheques-clermontmetropole.eu/iguana/www.main.cls [{« type »: « phone », « value »: « 0443762762 »}]

Biblis en folie 2026

©Brésil Volcanique